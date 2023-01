Ve vojenském újezdu Březina loni vznikly tři vodní nádrže

V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona. Státní podnik na Drahanské vrchovině, kde újezd leží, za posledních sedm let vybudoval 17 nádrží a rybníků.

Vojenské lesy a statky spravují šest rozsáhlých území, na budování vodních nádrží v nich od roku 2014 vyčlenily 140 milionů korun. Největší část investic mířila právě do vojenského újezdu Březina na Vyškovsku. „Drahanská vrchovina leží ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, která zadržuje většinu srážek přinášených západními větry. Území je proto chudé na povrchové vodní zdroje i na zásoby podzemních vod. To je také důvod, proč mají investiční projekty do zadržování vody v krajině na Drahanech vyšší prioritu než například v Boleticích na Šumavě nebo v Brdech, které jsou bohaté na vodní zdroje,“ uvedl ředitel podniku Roman Vohradský.