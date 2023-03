Ve Vyškově chtějí opravit Dobrovského ulici v centru. Přibude i parkovací dům

Pro bezpečnější a plynulejší pěší propojení Dobrovského ulice a Masarykova náměstí se zámkem a zámeckou zahradou je v plánu nový přechod pro chodce přes frekventovanou krajskou komunikaci. V lokalitě by měl přibýt také parkovací dům. „Dům je navržený na místě stávajícího parkoviště za budovou krajské hygienické stanice. V případě kapacity počítáme s několika stovkami míst. I když je samotný parkovací dům předmětem jiného projektu, v investičním záměru v případě Dobrovského ulice s ním samozřejmě počítáme,“ uvedl místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL). Vjezd do parkovacího domu by byl z náměstí Čsl. armády naproti odbočce na Palánek. „Záměr počítá také se zaslepením současného výjezdu u Hrušky, který činí nemalé problémy,“ uvedl Celý.