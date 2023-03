Hranice na Přerovsku se pustily do stavby další etapy cyklostezky Bečva

Nová cyklostezka v délce 795 metrů by měla být hotova o prázdninách. „Pomůže v odklonění cyklistické dopravy z velmi frekventované silnice I/35. Cyklisté pak mohou přejet na druhou stranu Bečvy buď po mostě, nebo přes jez a pokračovat dál po proudu,“ uvedl mluvčí radnice. Nová cyklostezka bude mít podle něj návaznost i na druhé straně, kde bude trasa pokračovat směrem k Černotínu, a to buď přímo do obce, nebo k připravované lávce, která spojí pravý a levý břeh řeky.