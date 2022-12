Vědecký park Vida! v Brně nabídne dvě novinky. Poslouží i školám

V lednu bude otevírací doba v pondělí od 9:00 do 14:00, v úterý až pátek od 9:00 do 18:00 a o víkendech od 10:00 do 18:00, kvůli natáčení bude od 23. do 25. ledna zavřeno. „Od ledna budeme uvádět nové představení s pokusy pro mateřské školky i žáky prvních a druhých tříd s názvem Oskar a 3D bratři. Hlavním tématem je digitální svět a výhody reálných vztahů,“ uvedla autorka představení Janet Prokešová.