Vlaky z Brna do Ostravy a Olomouce budou mít od úterý šestidenní výluku

Díky charakteru prací je možné výluku uskutečnit v jednotlivých dnech pouze od 7:30 do 13:30, takže zasáhne cestující jen v ranní špičce, v odpolední špičce už zase pojedou místo autobusů vlaky podle jízdního řádu. Vyplývá to z informací na webu společnosti Kordis JMK .

Kromě rychlíků Brno - Ostrava - Bohumín a Brno - Olomouc - Šumperk nahradí v době výluky autobusy i osobní vlaky mezi Vyškovem a Nezamyslicemi. Výluky, při nichž cestující musí přesedat do autobusů, nejsou na staré jednokolejné trati výjmkou. Správa železnic dlouhodobě pouze opravuje to, co je nutné a více do tratě neinvestuje. Roky se připravuje kompletní přestavba s řadou přeložek, která zahrnuje položení druhé koleje a zvýšení rychlosti až na 200 kilometrů za hodinu. O modernizaci se mluvilo již před rokem 2015. V tomto roce vznikla studie proveditelnosti, podle níž nyní příprava postupuje, avšak aktuálně Správa železnic uvádí jako rok dokončení přestavby trati mezi Brnem a Přerovem rok 2032.