V Brně v Krkoškově ulici vykácejí 60 lip a javorů kvůli rekonstrukci vodovodu

Vodovody jsou z roku 1912. Peška upozornil na to, že firma obecně po Brně eviduje různé havárie a poté problémy s dodávkou pitné vody, proto je potřeba starý vodovod zrekonstruovat. Část lidí z ulice byla proti kácení, část si vykácení stromů přála, uvedl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček. Podle něj se zvažovalo, zda lze stromy zachovat, nakonec je ale potřeba je vykácet všechny. „Snažila jsem se do poslední chvíle, aby tam stromy byly. Ale zjistili jsme, že to jinak nejde. Bude nám to hodně líto, žiju tam odmalička a bude to jako úmrtí v rodině, ale rozsah té rekonstrukce není slučitelný s existencí stromů,“ řekla jedna z obyvatelek ulice Petra Vašutová ze Spolku Krkoškova, který bojoval proti vykácení. „Zvítězil rozum a máme příslib, že ulice bude nová,“ dodala Vašutová.