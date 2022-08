Výstava o Tutanchamonově hrobce potrvá do konce roku, o tři měsíce déle

Expozice, kterou hostí pavilon C brněnského výstaviště, rekapituluje pomocí přesných napodobenin předmětů vzhled jednotlivých místností v Tutanchamonově hrobce, kterou britský egyptolog Haward Carter našel v roce 1922. Po rekonstrukci uložení předmětů v jednotlivých místnostech si pak lidé mohou všechny repliky artefaktů v druhé polovině výstavy prohlédnout zblízka.

Ač objevování hrobky a vynášení jednotlivých artefaktů trvalo několik let, schodiště vedoucí ke vchodu do hrobky Carter objevil 4. listopadu 1922. K tomuto datu pořadatelé připraví zvláštní program, který teprve vzniká.

„Rádi bychom znovu do Brna pozvali odborného garanta výstavy Zahi Hawasse, který pokračuje ve výzkumu faraonovy rodiny. Na jaře věřil, že do podzimu bude mít nové objevy a my bychom rádi, aby je tady v Brně na přednášce představil. Jeho kalendář je ale velmi plný, zatím o jeho příjezdu jednáme,“ uvedla Havelková.