Židlochovice vrátí přírodě okolí zregulované Svratky směrem k Vojkovicím

Židlochovice vypracovaly projekt, který počítá s vytvořením slepého ramena vpravo od současného toku místo dnešního pole, a vysází zde šípky a trnky. Místo zemědělského využití se tak desetihektarový pozemek vrátí přírodě, řekl ČTK starosta Židlochovic Jan Vitula.

„Hlavním cílem je zadržet vodu v krajině,“ řekl Vitula. Oblast na jih od Brna je obecně velmi suchá a jde o rovinatou polní krajinu. Vodohospodáři před desetiletími koryto Svratky jižně od Brna zcela napřímili, takže řeka teď neslouží prakticky ničemu jinému, než k rychlému odvedení vody z krajiny. Mnohde kolem sebe nemá ani zelený pás, pole jsou až u břehu. Právě tak to je i mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi na pravém břehu v délce zhruba jednoho kilometru. „Během dvou let se nám podařilo získat pozemky, všechno jsme nachystali a už máme stavební povolení. Chtěli bychom kopnout už na podzim a do konce příštího roku by mělo být hotovo,“ řekl Vitula.

Práce budou spočívat v přesunu zeminy, aby mohlo vzniknout slepé rameno, a vytěžená zemina se použije na stavbu valu na opačném břehu, který odstíní silnici a zároveň zde vznikne cesta pro pěší a pro cyklisty. Předpokládaný rozpočet je 90 milionů korun. Vitula doufá, že by to mohlo být i méně.

V korytě řeky by měly vzniknout malé zdvihy, které zpomalí odtok a zvýší hladinu, díky čemuž by se mělo vsáknout více vody do podloží. Na vzniklém poloostrově mezi řekou a slepým ramenem se budou vysazovat co nejdříve šípky a trnky, aby tam měla příroda klid na postupný vývoj, lidé by měli chodit po opačném břehu.