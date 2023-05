Znojemský bazén ze 60. let končí. Veřejnost si zaplave naposledy o víkendu

Zařízení ze 60. let minulého století dosluhuje a veřejnost si v něm naposledy zaplave ve středu a mimořádně ještě o víkendu, v červnu bude dále sloužit školám a plaveckým oddílům. Ve druhé polovině prázdnin se počítá s otevřením nového krytého bazénu v Louce vedle letního koupaliště a o osudu Městských lázní bude vedení města teprve debatovat. ČTK to řekl mluvčí radnice Pavel Kovařík.

Aby si lidé mohli ještě připomenout historii končícího sportoviště, připravilo město od čtvrtka do vestibulu výstavu historických a současných fotografií bazénu i přilehlého koupaliště. Součástí budou i kopie původní výkresové dokumentace z počátku 60. let. Vestibul bude přístupný denně od 10:00 do 17:00. V červnu budou moct jít zájemci také na speciální prohlídky, které budou zaměřené na historii a architekturu lázní a v závěru června se lidé podívají i do vnitřních prostor a do technologického zázemí.