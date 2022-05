Dům v Kamenné ulici v Chebu půjde k zemi, o využití pozemku se ještě nerozhodlo

Demolice nyní začíná odpojováním domu od sítí, to by mělo být hotovo asi do poloviny května. „Pak nastoupí firma, která má na demolici 45 dní. To znamená, že do konce června by měl být dům zdemolován za částku 4,5 milionu včetně DPH,“ uvedl místostarosta Chebu Ladislav Hrubý (VPM).