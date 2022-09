Karlovarský kraj chce pomoci lidem, které zasáhnou vysoké ceny energií

„Opět nastartujeme intenzivní sociální práci v území, kdy obce a sociální služby budou vyhledávat konkrétní lidi, u kterých je předpoklad, že by mohli patřit do ohrožené skupiny - seniory, zdravotně postižené, rodiny, které se starají o seniory, ale i kohokoli dalšího, kdo tím stávajícím systémem propadá a u koho systém sociálních dávek nedokáže řešit jeho situaci. A tam by nastupoval kraj. Zatím jsme si na to vyhradili deset milionů korun,“ uvedl na krajském zastupitelstvu radní Robert Pisár (STAN).