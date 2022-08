Karlovarský kraj schválil vyšší stipendia pro studenty lékařských fakult

„Jde o jedno ze sady opatření, kterými se Karlovarský kraj snaží řešit rostoucí nedostatek lékařů, zejména praktiků, zubařů a dětských lékařů. Nově by tak studenti lékařských oborů z kraje mohli dostat 150 000 korun ročně jako příspěvek na studium,“ řekl krajský radní Jindřich Čermák (Piráti). Dosud mohli studenti vybraných oborů dostat od kraje maximálně 48 000 korun, ale až od druhého ročníku.

„Bude se to týkat lékařských a zubních oborů. Pro zájemce je vyčleněno 150.000 na rok, což je podstatné navýšení oproti předchozímu stavu. Další změnou je to, že mohou žádat i studenti prvního ročníku s tím, že jsme posunuli to okno, kdy se dá přihlašovat, z října na leden,“ popsal Čermák. Termín pro přihlášky kraj upravil, aby studenti z prvních ročníků nemuseli stipendium vracet, pokud by školu v prvních měsících opustili.

Na stipendium může dosáhnout každý student, který absolvoval střední školu v Karlovarském kraji, tedy nejen studenti z Karlovarského kraje, ale i ti, kteří do školy do kraje dojížděli. Zájemci o stipendia se pak zavážou, že v kraji po skončení studia budou několik let pracovat.

Podle Čermáka krajský dotační program počítá se zhruba deseti studenty, kteří by mohli projevit zájem o stipendia. To by představovalo 1,5 milionu korun ročně. Částka se pak bude postupně zvyšovat s tím, jak budou studenti postupovat do vyšších ročníků. Maximálně by to mělo být devět milionů korun ročně.

Věkový průměr nynějších lékařů v Karlovarském kraji je v některých regionech 65 let. S jejich odchodem do penze by se mohl problém s dostupností lékařské péče ještě prohloubit.