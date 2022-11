Karlovy Vary dokončily stavbu relaxačního areálu na náplavce Ohře

Dříve zarostlá část města se proměnila na areál rozdělený do několika sektorů, kde najdou vyžití dětí, dospělí, ale i senioři nebo lidé na vozíčku. Definitivní dokončení prací je plánováno na jaro, kdy bude ještě doplněna další výsadba zeleně a zprovozněny vodní prvky, řekl dnes při slavnostním otevření areálu náplavky městský radní Petr Bursík (ODS).

Podle Bursíka se projekt připravoval přes tři roky. Základní komplikací bylo to, že jde o břeh řeky, tedy naplaveninu. „Je to aktivní zóna záplavového území řeky Ohře. Ten materiál, který tu byl, byla naplavenina. Takže terénní úpravy byly asi nejsložitější. Je potřeba také říci, že největší komplikace byly už při projednávání projektu, protože Povodí Ohře si kladlo značné podmínky. Ale podařilo se nakonec najít kompromis v podobě maximálně možného,“ uvedl Bursík.

Protože náplavka leží v povodňovém pásmu, nebylo možné do areálu umístit žádnou pevnou stavbu a i herní prvky musely mít takovou podobu, aby v případě velké vody nebránily toku řeky.

V areálu ale bude možné pořádat kulturní akce, přednášky nebo výstavy, jsou zde hřiště pro děti či výběh pro venčení psů. Podle vedení města by areál měl sloužit lidem všech generací. V regionu výjimečné jsou i dva herní prvky pro vozíčkáře, kolotoč a speciálně upravená houpačka. Je zde i prostor pro takzvané foodtracky, mobilní občerstvení. To ale bude muset fungovat v režimu, kdy ráno přijedou a večer budou muset odjet. Město by areál chtělo doplnit i toaletami.