Karlovy Vary prodají bývalý hotel Trocnov za 58,8 milionu korun

„Vymínili jsme si několik podmínek. Jedna z nich je, že nesmí dojít k následnému prodeji. Máme tedy 20 let právo odkupu. A pokud by chtěli prodávat dál, tak musí vždy nabídnout hotel nejdříve městu. Další podmínka je například to, že město po dobu deseti let bude mít nárok na 50 pokojnocí, to znamená, že může využít tuto kapacitu pro své potřeby, například pro návštěvy hostů města,“ popsala Pfeffer Ferklová.