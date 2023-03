Klima v Mariánských Lázních by se mohlo stát přírodním léčivým zdrojem už letos

Díky získání statusu klimatických lázní by mělo mít oficiálně všechny léčivé přírodní zdroje, řekl dnes novinářům starosta Martin Hurajčík (ANO).

„Nacházíme se v poslední fázi úsilí o získání statusu klimatických lázní. Pevně věříme, že ho získáme. Samozřejmě ale budou nutné nějaké další kroky, jako už máme třeba informaci, že bychom měli omezit vjezd aut do nejužšího lázeňského centra,“ řekl Hurajčík. Vjezd aut do lázeňského centra nechce radnice zcela zakázat. V úvahu připadá více variant, jako například omezený vjezd do vybraných ulic nebo dočasné parkování.