Na Karlovarsku natáčí Petr Pylypčuk bakalářský film Osmý den

U Černého jezera na Karlovarsku natáčí část svého bakalářského filmu Osmý den režisér Petr Pylypčuk. Téma přitom vychází z vlastních zkušeností mladého režiséra. „Vybral jsem si tohle téma, protože je to něco, co jsem napsal podle své vlastní rodiny. Protože část mé rodiny jsou příslušníci jedné radikální křesťanské sekty. Napsal jsem to podle různých střípků a situací, které jsem zažil,“ uvedl Pylypčuk.