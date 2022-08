Nebe nad chebským letiště zaplnily historické i moderní stroje

Zájem byl obrovský, první den dorazily tisíce diváků. Největším tahákem je letos německá stíhačka Messerschmitt Me-262 Schwalbe z druhé světové války, o jejíž účast se organizátoři snažili deset let.

„V našem programu je celkem 20 účinkujících. Neznamená to ale, že je to 20 letadel, protože máme také skupiny, například The Flying Bulls Aerobatics Team, ty létají ve čtyřech, nebo přátelé z Rakouska, kteří přiletěli na českých letadlech Blaník, létají ve skupině dvou letadel,“ řekl organizační ředitel Jiří Pěč.