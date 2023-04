Při zahájení lázeňské sezony v Mariánských Lázních se otevře výstava Sigmunda Freuda

Otevřít by se také měla téměř po dvouleté rekonstrukci část historického domu Chopin s infocentrem. Zahájení lázeňské sezony se uskuteční 12. až 14. května. ČTK o tom dnes informovala mluvčí destinační agentury Elena Sorokina.

Ještě před zahájením lázeňské sezony si budou moci návštěvníci ve městě prohlédnout výstavu se světelnou show. Expozice osvětlených dekorací a skulptur by měla podle mariánskolázeňského starosty Martina Hurajčíka (ANO) přilákat turisty z celé České republiky i z Německa, a to nejen na zahájení lázeňské sezony. K vidění bude na kolonádě do 14. května.