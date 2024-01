ŘSD chce letos zahájit stavbu dálnice D6 mezi Knínicemi a Bošovem

Zhruba osmikilometrový úsek by měl navázat na už hotové úseky Lubenec–Bošov a obchvat Lubence. Odhadované náklady činí více než čtyři miliardy korun. V Karlovarském kraji chce ŘSD letos i pokračovat v opravách dálnice mezi Karlovými Vary a Chebem.

„Máme téměř všechny pozemky vykoupeny a nevidíme tam žádný dramatický problém ve vztahu k pozemkům. Nyní jsme ve fázi podaných žádostí o stavební povolení a současně děláme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. Ta by měla být zhruba v polovině roku hotová a v druhé polovině roku bychom už měli soutěžit zhotovitele a stavba by měla začít na přelomu let 2024 a 2025,“ uvedl Hnízdil.