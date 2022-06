Sokolov chce získat dotaci na zasíťování Jižního lomu

„Na tuto akci chceme žádat z fondu na zahlazování důlní těžby, z takzvaných ekomiliard. Pokud budeme úspěšní, a my věříme, že ano, tak o tom rozhodne mezirezortní komise na podzim. Kroky, které teď činíme, tak děláme právě proto, abychom vše administrativně zvládli připravit,“ uvedl Picka.

Na Jižním lomu stojí také zbytky bývalé garážové kolonie. Garáže se v posledních letech snaží město vykoupit, aby je mohlo zbourat. Původnímu účelu už totiž z větší části neslouží a jsou spíše místem, kde se vrší odpad. Jak ale upozornil Picka, spekulace majitelů, že by za garáže město nabídlo vyšší cenu, jsou mylné. Studie zástavby Jižního lomu s těmito pozemky nepočítá, uvedl Picka.

Pokud by se městu podařilo získat dotaci z fondu na zahlazování důlních škod, získalo by až 100 procent uznatelných nákladů. Otevřela by se tím možnost výstavby v oblasti, která bude atraktivní jak z hlediska dobré dosažitelnosti, tak i z pohledu blízkosti jezera Medard. Z něj chce Sokolovská uhelná a její sesterská společnost SUAS GROUP vytvořit rozsáhlý areál s prvky rekreace, bydlení, ale i lokalitami pro ekologické technologie.