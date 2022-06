Sokolov koupil za 20 milionů korun od státu budovu bývalé hygienické stanice

„Když jsme se dozvěděli, že bývalá okresní hygienická stanice půjde do dražby, tak jsme se vyděsili, protože Sokolov má problémy s lidmi, kteří vydělávají na těch nejchudších, takže jsme se báli, aby to někdo nekoupil a neudělal z toho ubytovnu,“ řekla starostka Renata Oulehlová (ANO). Nakonec město po dlouhém jednání mohlo koupit budovu přímo, a to bez závazků.

Přestavbu ale zatím radnice odložila, až se situace na stavebním trhu uklidní. Do budoucna by tam mohly být například ordinace lékařů, které ve městě chybí, nebo zázemí příspěvkových organizací. Městské organizace jsou rozmístěné v různých objektech, tímto by se sjednotily do jednoho místa. Zázemí by zde mohli najít i zaměstnanci chráněných dílen, kteří nyní sídlí v nevyhovujících prostorech.