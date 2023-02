V areálu Bílá voda v Chodově přibude letos skatepark za 16 milionů korun

Stavební práce by měly začít v příštích dnech. Firma místo již oplotila a uzavřela původní parkovací plochu. Návštěvníci areálu tedy musí počítat s omezením. Projekt počítá s novými místy ke stání pro automobily, zelení, mobiliářem a vstupním portálem. Skatepark doplní sousední pumptrack, který město dalo postavit před pěti lety. Hotovo by mělo být do hlavní letní sezony.