V Lokti začnou úpravy Předmostí, přibudou parkovací místa i dopravní terminál

S novým parkovištěm přibude 50 parkovacích míst na celkových zhruba 130. Nové chodníky budou kolem parkoviště i čerpací stanice a upraví se silnice. „Mělo by to zklidnit dopravu v tom místě a zároveň odlehčit historickému centru, co se týče parkování. Měl by tam vzniknout jakýsi reprezentativní vstup do města s informační kanceláří,“ uvedl starosta Lokte Petr Adamec (Piráti).