Hrad Loket má střechu i krovy ve špatném stavu, město je musí opravit

Na záměr se nyní zpracovává projektová dokumentace. Radnice by ráda s opravami začala co nejdříve, využít chce dotace. Zatím si město nechalo na stav střech i krovů zpracovat odborný posudek. „Bohužel nedopadl dobře. Zjistilo se, že některé části krovů jsou poškozené hnilobou, některé jsou špatně opravené, takže ten stav se udržoval, ale zároveň se zhoršoval. Některé tesařské práce byly provedeny neprofesionálně,“ uvedl loketský starosta Petr Adamec (Piráti).

Projektová dokumentace bude řešit kompletní opravu krovů i výměnu střešní krytiny. Hotová by měla být zhruba do konce roku. Odhady nákladů jsou desítky milionů korun. Město bude usilovat o dotace z programu ITI Karlovy Vary nebo z ministerstva kultury. V případě, že by se radnici nepodařilo zajistit všechny prostředky najednou, půjdou práce po etapách.