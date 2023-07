Vesnicí roku v Karlovarském kraji je Andělská Hora

Andělská Hora bývala součástí Karlových Varů. Nyní je to samostatná a rychle se rozvíjející obec, která leží pod romantickou zříceninou hradu Andělská Hora, jehož historie sahá do začátku 15. století. „Na první dobrou to vítězství není. S účastí jsme začínali někdy v roce 2014, kdy jsme vyhráli pár cen, později jsme získali Modrou stuhu za společenský život a v loňském roce jsme získali Zelenou stuhu za péči o zeleň,“ řekla ČTK Křimská. Podle ní ale není život v malé obci o jednotlivostech, ale zejména o komunitě, která se stará a která si uvědomuje, že jak se budou oni chovat k obci, tak bude nakonec vypadat.

„Kdysi jsme našli urbanistické plány z 80. let minulého století, které mluvily o obci jako místu na dožití. To se nám už dávno podařilo vyvrátit. Stěhují se k nám mladí lidé. Z dnešních 400 obyvatel je 70 dětí do 14 let. Takže Andělská Hora žije,“ říká hrdě starostka obce.