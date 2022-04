Zámek Kynžvart dokončil obnovu soch od Antonia Canovy

V restaurování artefaktů chce vedení zámku, který patří pod Národní památkový ústav, pokračovat. Musí ale nejprve sehnat dostatek finančních prostředků. „Zámek Kynžvart má nadstandardně bohaté sbírky co do počtu i co do kvality. Jejich stav je v počtech stovek havarijní a v jednotkách tisíců kusů ve velmi špatném stavu,“ uvedl kastelán. Dlouhodobě zámek shání finance například na restaurování obrazu císaře Františka I., který se nachází ve velkém sále, nebo na konzervaci cenného ubrusu z poloviny 16. století.