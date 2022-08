Horní úsek lanovky na Sněžku je z technických důvodů mimo provoz

Horní úsek z Růžové hory na Sněžku není v provozu od neděle, na víkend, pokud to počasí dovolí, by měl opět jet. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Když je horní úsek lanovky mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.