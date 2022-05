Hradec Králové chystá stavbu pátého sběrného dvora, nynější přestávají stačit

Pátý sběrný dvůr by měl vzniknout v ulici V Mlejnku na jižním okraji největšího hradeckého sídliště Moravské Předměstí. „V této lokalitě vzhledem k nové bytové zástavbě výrazně narůstá počet obyvatel a nedaleký sběrný dvůr Na Brně je vzhledem ke svým menším rozměrům na hraně využitelnosti. Nový dvůr by se zároveň mohl stát spádovým sběrným dvorem pro městskou část Roudnička,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Rada města na vybudování pátého sběrného dvora zatím schválila 2,3 milionu korun. Výdaj ještě budou muset schválit zastupitelé. Vedení radnice míní, že by město na stavbu nového sběrného dvora použilo dividendy od odpadové společnosti Hradecké služby, která je společným podnikem města a společnosti Marius Pedersen. Další financování stavby by bylo rozložené do let 2023 až 2025.