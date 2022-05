Zastupitelé Hradce Králové odmítli záměr stavby nákupního centra chystaného J&T

Zastupitelé se usnesli, že radnice zašle krajskému úřadu k dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) stavby vyjádření s negativním stanoviskem k záměru. Radnice také poukáže na údajné nesrovnalosti v dokumentaci EIA a bude požadovat jejich nápravu. Vyjádření musí město hejtmanství poslat do 29. května.

Podle Pirátů je stavba centra bez dokončení obchvatové silnice Nová Zelená hazardem. „Není možné na Pražskou třídu nahnat další tisíce aut denně kvůli zbytečnému nákupnímu centru,“ uvedl zastupitel Kamil Kubica (Piráti). „Je anachronismus stavět obchodní centrum v takové podobě a formě,“ řekl radní Adam Záruba (Změna pro Hradec). Město by s investorem podle něj mělo jednat o přepracování projektu, v lokalitě by mohly vzniknout i plochy pro byty. Naopak podle radního Oldřicha Vlasáka (ODS) by město mělo využít ochoty investora přispět 35 miliony korun na komunikaci k centru a na občanskou vybavenost Kuklen. Postavení silnice městu podle něj umožní rozvinout území i pro bytovou výstavbu. Vyslovil se pro jednání s investorem.