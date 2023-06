Hradec Králové nabídne nové byty v Pražské ulici učitelům jako služební

Město chce nabídkou bytů přilákat a udržet ve městě učitele, kteří ve školách scházejí. ČTK to dnes řekl náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti). V minulosti radnice uvažovala, že půjde o sociální byty.

V domě na Pražské třídě je 11 bytů, jsou jednopokojové až třípokojové. Případný zájem učitelů o byty nyní zjišťují ředitelé jednotlivých škol. „Byty za zvýhodněné nájemné budou pro pedagogy ve věku do 30 let s tříletou praxí v hradecké základní škole. Doba bydlení by měla být nejvýše čtyři roky,“ uvedl Vrbický. První učitelé by se do bytů mohli nastěhovat v září.

Radnice uvažuje, že by do systému motivačních bytů pro lidi chybějících profesí ve městě převedla i část takzvaných startovacích bytů, kterých má asi 130. Obsazovat by je mohli kromě pedagogů i lidé nedostatkových profesí z různých organizací města. Radnice nevylučuje, že by byty jako motivaci mohlo město v budoucnu nabídnout i fakultní nemocnici.

Byty na Pražské radnice vybudovala od roku 2020 v rekonstruovaném bytovém domě nákladem 26,1 milionu korun bez daně. Původně radnice mínila, že byty budou sociálního typu a obsadí je lidé v bytové nouzi, kteří by platili snížené nájemné. Na přestavbu domu pro sociální bydlení radnice získala evropskou dotaci 21,4 milionu korun, ale nakonec ji nevyužila.

Letos v lednu radnice byty nabídla k pronájmu takzvanou obálkovou metodou, tedy nejvyšší nabídce. Městu následně přišlo 16 žádostí, což bylo méně, než radnice čekala. Kvůli problémům s přípojkou elektřiny však radnice řízení zrušila a obálky s nabídkami ani neotevřela. Do bytů se nájemníci podle původních představ radnice měli stěhovat na začátku května. Problém elektrické přípojky by měl být podle Vrbického vyřešen do 1. srpna.