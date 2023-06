V Hradci Králové začali jako první v ČR používat při masivním krvácení speciální metodu

Nemocnice novou metodu léčby použila od června 2022 u čtyř pacientů v kritickém stavu. Dva z nich závažné poranění po dopravní nehodě přežili. ČTK o tom dnes informovali zástupci nemocnice. Počet vhodných indikací pro použití metody by se měl ve FN HK pohybovat v řádu jednotek pacientů ročně.

Podstata léčebného postupu spočívá podle FN HK v tom, že katétr (tenká trubice) je tříslem zaveden do aorty pacienta, ve které se na vhodném místě nafoukne balonek a tím se přeruší či omezí průtok krve do vnitřních orgánů či končetin. Lékaři tak získají krátký časový prostor na provedení operace, která krvácení zastaví.

„S novou metodou jsme se seznámili v roce 2017 na stáži v USA, kde se používá již několik let, a loni v červnu využili tuto metodu u prvního pacienta v ČR,“ uvedl přednosta Kliniky urgentní medicíny FN HK Jaromír Kočí.

Katétr se rozhodli lékaři zavést i muži, který na Královéhradecku v polovině letošního května havaroval na motocyklu a utrpěl rozsáhlá poranění nohou, pánve a břicha, které bylo doprovázeno masivním krvácením. Záchranáři muži na místě nehody podali tzv. plnou krev, po převozu do nemocnice zavedli katétr a provedli potřebné operace. V současnosti muž prochází rekonvalescencí.

Podání tzv. plné krve pomáhá nahradit masivní ztráty krve a u mnoha pacientů pomohlo k záchraně jejich životů. Při standardní léčbě se pacientovi podávají červené krvinky, plazma a krevní destičky, a to od různých dárců. Plná krev se liší od té, co cirkuluje v oběhu tím, že se za pomoci speciálního filtru odstraní bílé krvinky. Pacient dostává v jednom plastovém sáčku tu nejkvalitnější tekutinu, která se velice blíží tomu, co při krvácení ztrácí. Tím je bezpečnější pro pacienta v kritickém stavu, sdělili zástupci FN HK.