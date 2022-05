Hradecké Divadlo Drak uvede poslední premiéru sezony, inscenaci Antigona

„Nová inscenace našla inspiraci v antické Sofoklově tragédii a je určena mladým divákům od 13 let. Po divadelní road-movie Cesta je druhou inscenací Divadla Drak z nového cyklu představení určených dospívajícímu publiku,“ uvedla mluvčí divadla Martina Marková.

„Hledali jsme námět, který by přinášel témata blízká dospívajícímu publiku, do nějž by si mohl mladý divák promítnout své vlastní pocity, různé životní postoje nebo i frustrace. Na Sofoklovi je cenné, že jeho postavy jsou psychologicky velmi komplexní. Ačkoli tedy jeho hra může na první pohled působit spíš jako položka z dějin literatury než jako dnes živý příběh, vůbec tomu tak není,“ uvedl režisér hry Jakub Vašíček.