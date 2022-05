Moravské divadlo uvede dlouho očekávanou románovou kroniku Rok na vsi

Podle ředitele divadla Davida Gerneše provázelo přípravu inscenací obrovské množství peripetií. „Inscenace měla být původně uvedena ke stému výročí české scény, měl to být pomyslný vrchol ukázky a síly tří souborů divadla - že umí tančit, zpívat a hrát,“ uvedl Gerneš. Do příprav však vstoupila pandemie, ale i onemocnění herců hlavních rolí; divadlo muselo přeobsadit například Miroslava Etzlera. „Hluboce se skláním před všemi kolegy, že se do toho dokázali znovu dostat. Věřím, že zážitek bude jedinečný,“ doplnil ředitel.

Podle šéfa olomoucké činohry Romana Vencla by byl Rok na vsi pro soubor činohry „neinscenovatelný“ bez zapojení ostatních souborů, a to vzhledem k obrovskému množství postav. „Sto let českého divadla v Olomouci jsme chtěli poctít klasikou. Rok na vsi se dosud v Moravském divadle nehrál, naposledy v Ostravě, Zlíně a v Národním divadle v Praze, odkud máme také dramatizaci textu od Miroslava Krobota,“ doplnil Vencl.

Co do počtu účinkujících jde i pro režisérku o největší inscenaci. Doplnila však, že to nebylo tak složité, jak by se zdálo. „Jednotlivé situace jsou o pár lidech, choreografka Miřenka Čechová připravily veškeré davové scény, které jsme postupně implantovaly do toho děje. Divák se ale nemusí bát, že by to bylo nějak obřadně obrovské a že by se nevyznal v postavách, protože pan Krobot upravil ten materiál od bratrů Mrštíků tak, že je naprosto přehledný. Sledujeme genezi příběhů několika postav, které sice žily v minulosti, ale konflikty a problémy jsou současné i dnes,“ doplnila režisérka.