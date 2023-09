Hradečtí archeologové objevili další důkazy o přemyslovském hradišti

ČTK to řekl archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha. Archeologický výzkum, který je téměř hotov, zasáhl několik míst převážně v severní polovině hradeckého návrší.

„Díky rozsahu stavebních prací jsme se dostali nejen do míst samotného středověkého města, ale i někdejší akropole, areálu minoritského kláštera či do hradebního obvodu. Nejstarší nálezy můžeme datovat do 9. až 10. století,“ řekl ČTK Bláha.