Stavbaři opravují památkově chráněný most v Dobříši, kameny musí ručně rozebrat

Most postavený kolem roku 1830 musejí dělníci opatrně rozebrat po kvádrech, během opravy je vrátí. Celá rekonstrukce začala počátkem září a potrvá do srpna příštího roku, náklady jsou téměř 14 milionů korun, řekla dnes novinářům mluvčí krajských cestářů Petra Kučerová. Podle Milana Listopada ze společnosti Swietelsky stavební je cílem zachovat původní ráz historického objektu. Průčelí zůstane identické a na most se vrátí i socha, která byla v minulosti shozena do potoka.

Práce však nebudou jednoduché a budou vyžadovat konzultace s památkáři. „Projektová dokumentace předpokládá, že dvě třetiny pilířů budou kompletně odstraněny, budou vybetonovány nové včetně základů, a třetina by měla zůstat ve stavu, v jakém je. Vykazuje lepší technický stav, ale bude to všechno ještě konzultováno se zástupci objednatele a památkového ústavu,“ dodal Listopad.

Silničáři chtěli původně most, který donedávna nebyl památkově chráněný, zbourat a nahradit ho novou stavbou. Okrašlovací spolek Dobříš s tím nesouhlasil a inicioval protestní petici, kterou podpořili dobříšští i středočeští zastupitelé. Most byl prohlášen památkou, a byla tak definitivně odvrácena jeho demolice. Předseda okrašlovacího spolku Petr Kadlec upozornil na to, že jde o poslední klasický kamenný most v Dobříši, který vydržel do současnosti. Most údajně vznikl na památku tragické události, kdy se s nevěstou Marií Annou Kloibrovou z Českého Krumlova v červnu 1829 v brodu převrhl kočár a dívka se v rozvodněném Pilském potoce utopila. Stavbu zaplatila její rodina.