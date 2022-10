Hřbitovy v Hradci Králové o Dušičkách rozšíří otevírací dobu, MHD posílí

Dopravní podnik na lince číslo 3 do Kuklen nasadí v pátek, v sobotu a v neděli kloubová vozidla. Linka číslo 9 do Malšovic bude v pátek až v neděli a ve středu 2. listopadu na Den památky zesnulých v době od 08:00 do 19:00 zajíždět všemi spoji až na zastávku Lesní hřbitov. I na této lince budou jezdit jen kloubové vozy.

Obvyklá otevírací doba na hradeckých hřbitovech je od 1. října do konce března od 08:00 do 17:00, o dušičkových dnech budou hřbitovy zavírat ve 20:00. V úterý 1.listopadu bude také mimořádně otevřena kancelář správy hřbitovů v Kuklenách, a to od 08:00 do 12:00. Běžnou otevírací dobu má kancelář v pondělí a ve středu od 08:00 do 16:30 s hodinovou polední pauzou.