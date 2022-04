Na Hradecku vzniká replika pravěkého člunu pro další námořní expedici Monoxylon

„Plavidlo od začátku dubna vzniká u Archeoparku Všestary na Hradecku. Hotové má být do poloviny září, pak přijde na řadu jeho testování na přehradní nádrži Rozkoš na Náchodsku,“ řekli zástupci připravované expedice Monoxylon IV. Naváže na námořní výpravy hradeckých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři.

„Při výrobě člunu budeme používat tesání a dlabání. Oheň tentokrát chceme vynechat, kvůli riziku poškození kmene. Část prací budeme provádět replikami neolitických kamenných nástrojů. To nám pomůže odhadnout, jak dlouho stavba plavidla v té době mohla trvat. Experiment tedy začal již zahájením opracovávání kmene, není to jen o plavbě na moři,“ řekl Tichý.

„Dubový člun, na kterém jsme podnikli dvě poslední expedice, měřil na délku 9,2 metru. Tento bude větší, měl by mít okolo 11,5 metru, což je nyní délka kmenu. Očekáváme, že loď takové délky by měla být na moři rychlejší a stabilnější,“ řekl ČTK organizátor expedice Jiří Miler.

Expedice Monoxylon IV by měla trvat asi měsíc od poloviny června do poloviny července 2023. Posádku by mělo tvořit 18 až 20 pádlařů a navíc kormidelník. Posádka by se neměla jako v minulých expedicích střídat. Dvě třetiny z účastníků budou lidé se zkušenostmi z předchozích expedic. Část trasy by námořníci měli absolvovat za pomoci jednoduché plachty. „Posádku budou tvořit lidé, kteří se nyní podílejí na stavbě lodi,“ řekl Miler.