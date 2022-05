Na Sněžce začali budovat nerezové zábrany. Pracuje se za každého počasí

Půjde o více než 100 sloupků zapuštěných do země, mezi nimiž budou natažené nerezové řetězy, které oddělí návštěvnický prostor od míst, kam se nesmí. Hotovo by mělo být do začátku letní sezony. Práce začaly v úterý, dělá se za každého počasí, řekl dnes ČTK Pavel Klimeš ze stavební firmy, která úpravy provádí. Na Sněžce bylo dnes ráno zataženo s deštěm a čtyři stupně nad nulou, uvedla polská horská služba.