Opravená pevnost Dobrošov nabízí nové návštěvnické centrum i expozici

Královéhradecký kraj do památky investoval téměř 96 milionů korun. V areálu za tři roky vzniklo nové návštěvnické centrum s audiovizuální expozicí, úpravou prošly nadzemní a podzemní části tvrze, které se vrátily podobou do let 1937 až 1938. „Pevnost Dobrošov je významnou památkou linie pohraničních pevností z období před druhou světovou válkou. Už před rekonstrukcí byla hojně navštěvovaná a díky této revitalizaci má potenciál stát se jednou z hlavních atraktivit Královéhradeckého kraje,“ řekl hejtman Martin Červíček (ODS).