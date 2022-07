Přestavba důležité křižovatky v Hradci Králové má stavební povolení

Na světelné křižovatce Mileta se kříží hlavní silniční okruh, který je součástí tranzitu kolem města, se silnicí, po které míří do centra města lidé z největšího hradeckého sídliště Moravské Předměstí. Na křižovatce, u níž jsou fakultní nemocnice, univerzita a zdravotnická záchranná služba, se často tvoří kolony aut.

Podle ŘSD by mohlo být výběrové řízení na stavební firmu vyhlášeno v roce 2023 a ve stejném roce by stavba mohla začít. Hotová by mohla být v roce 2024.