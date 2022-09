Stavba bazénu ve Vrchlabí za 188 milionu je téměř hotová, otevřít by měl v prosinci

V polovině října by měla být stavba dokončena, poté přijdou na řadu provozní zkoušky a první návštěvníky by mohl akvapark přivítat v druhé polovině prosince. Je ale zatím předčasné hovořit o tom, jaké konkrétní dopady bude mít růst cen energií na provoz akvacentra. Připustil ale, že předpokládané úspory mohou mít na fungování areálu vliv.

„Stavební práce by měly být hotové do 15. října, poté začnou provozní zkoušky. Zpoždění má kotelna, zdroj tepla. Původně se předpokládalo, že vybavení kotelny bude hotové do konce srpna. Stále máme ale rezervu, stavba akvaparku má být komplet hotova nejpozději do 30. listopadu,“ řekl Sobotka.