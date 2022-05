Ve Vrchlabí mají sdílená kola. V Královéhradeckém kraji jde o čtvrtou lokalitu

„Cílem je prosazovat alternativní a ekologické způsoby cestování, omezit provoz na silnicích a zpříjemnit cesty do práce i ve volném čase místním obyvatelům,“ uvedla automobilka. Sdílená kola budou ve Vrchlabí zatím na zkušební dobu půl roku do konce října. Pokud o ně bude mezi Vrchlabskými zájem, na jaře roku 2023 se kola do města po zimní přestávce opět vrátí.