V Liberci zřejmě ani letos nebudou sdílená kola, radnice projekt nepodpoří

Podle radnice by mělo jít o službu bez dotace města stejně, jako tomu je u sdílených elektrických koloběžek, které v Liberci letos fungují druhým rokem. „Pokud je pro někoho ekonomicky ten model výhodný tak, že se mu vyplatí sdílená kola nabízet, tak to z mého pohledu problém není. Akorát v dnešní situaci si nemyslím, že by bylo vhodné, aby město někomu tu službu nějakým způsobem dotovalo,“ řekl radní Petr Židek (ODS)