Kvůli vysokým cenám zrušil Liberecký kraj několik soutěží na opravy silnic

„Buď se do soutěže na dodavatele nepřihlásila žádná firma nebo jen jedna, ale nabídková cena byla v takovém případě vyšší než maximální přípustná cena stanovená projektanty,“ řekl náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Růst cen stavebních prací a materiálů podle něj komplikuje i již zahájené stavby, někde náklady v souvislosti se zdražováním železa vzrostly i dvojnásobně.

Kraji se zatím nepodařilo najít dodavatele například pro rekonstrukce mostů v Záskalí, přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova a v nedalekých Mařenicích, mostu ve Volfarticích nebo pro silnici v Petrašovicích. Nabídkové ceny byly o 14 až 20 procent vyšší, v jednom případě byla nabídka dokonce téměř o 45 procent vyšší. „My s tím musíme do budoucna pracovat, protože jsou akce, které jsou klíčové a letos je musíme realizovat, například most v Brništi a silnice v Brništi, kde už dochází k ohrožení železniční trati,“ doplnil Sviták.

Kraj podle Svitáka vypíše soutěže na zakázky znovu i s navýšením předpokládané ceny, která by měla víc odpovídat aktuální situaci na stavebním trhu. „Upravujeme smlouvy, po poradě s právníky vkládáme inflační doložky a upravujeme smlouvy tak, aby bylo možno s tím turbulentním vývojem cen, ať už směrem dolů, nebo nahoru, pracovat,“ řekl hejtmanův náměstek. Kraj se podle něj také snaží najít zákonné prostředky, jak řešit růst cen tam, kde už zakázka byla zahájena.

Navzdory růstu cen bude kraj v přípravě investičních akcí pokračovat. „Ukázalo se to už v covidové krizi, ty ceny se prostě nebudou vracet do původních pozic, spíš si trh bude hledat novou úroveň cen nejen materiálů, ale i stavebních prací,“ řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Navíc podle něj všechny signály naznačují, že ceny energií dál porostou, a právě ty jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ženou i ve stavebnictví ceny vzhůru. „Není možné čekat, že ceny se zázračně sníží,“ dodal.

Kraj se podle Svitáka bude muset připravit také na to, že za stavby zaplatí víc, a to i v případě akcí, na které se podařilo získat dotace z evropských fondů. Fondy podle něj zatím strmý růst cen nezohledňují. „Někde i zvažujeme to, že je pro nás menší zlo o dotaci přijít a stavět za své, protože nemáme jinou možnost,“ řekl Sviták. Třeba připravovanou rekonstrukci dvou mostů ve Sijanech financuje kraj ze svého. Zakázku vysoutěžil za 96 milionů včetně DPH, tyto peníze ale zřejmě stačit nebudou.