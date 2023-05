U Fakultní nemocnice Hradec Králové by mohly vzniknout dva parkovací domy

Jeden by mohl vzniknout u vedlejšího vjezdu do nemocnice v jižní části areálu a druhý v místě provizorního parkoviště u hlavního vjezdu. ČTK to řekl ředitel FN HK Aleš Herman. Na zlepšení situace s parkováním v okolí nemocnice spolupracuje FN HK s hradeckou radnicí a Královéhradeckým krajem. Krajští zastupitelé tento týden schválili smlouvu o spolupráci. Podle hejtmanství jde po delší době o společnou strategii, jak se lze dopracovat k záměru výstavby dalších parkovacích kapacit u nemocnice.

„Tento dokument by měl posunout parkování u FN o míli daleko. Hlavním nositelem investice bude fakultní nemocnice,“ řekl radní kraje pro dopravu Václav Řehoř (ODS). Podle něj by se do projektu mohly finančně zapojit také některé spádové obce.

Dopravní situace u FN je dlouhodobě neúnosná, v okolí nemocnice chybějí stovky parkovacích míst. „Dohodli jsme se na spolupráci mezi těmito třemi subjekty, protože je to v zájmu nemocnice, kraje a města. Dohodli jsme se na tom, že vzniknou dva parkovací domy s tím, že nemocnice by byla investorem, správcem a provozovatelem a kraj a město by nám přispěly dotací na vyhotovení staveb,“ řekl ČTK Herman.

Přípravu výstavby parkovacích míst v okolí či v areálu FN HK dosud koordinoval Královéhradecký kraj. Kraj zpracovává studii, která má být hotová v létě. Dokument stanoví například současnou dopravní zátěž nemocnice. „Na základě ní by se pak rozhodlo o kapacitě parkovacích domů. Máme k dispozici data z roku 2016, mohou být zastaralá. Podle aktuálních dat pak vznikne projekt. O financích či termínech stavby je proto v tuto chvíli předčasné hovořit,“ řekl ČTK Herman.

K řešení parkování by mělo přispět i zvýhodnění méně pohyblivých pacientů, kteří přijedou auty, před personálem nemocnice. FN HK je největším zdravotnickým zařízením ve východních Čechách, pracuje v ní více než 5000 zaměstnanců. Ročně je tu hospitalizováno přes 40.000 pacientů, v posledních letech je zhruba 27.000 z nich operováno. FN HK nabízí pacientům téměř 1400 lůžek.

Nyní je v areálu nemocnice oficiálních přes 800 parkovacích míst a dalších téměř 700 míst je na parkovištích vně areálu. Řidiči však parkují i na zákazech stání a na různých jiných místech, takže v nemocnici a jejím okolí parkuje přes 2000 aut. V lednu 2020 situaci částečně zlepšilo otevření parkoviště pro více než 200 osobních aut, které u vjezdu do nemocnice provizorně vybudovalo město.

Společný postup tří zmíněných subjektů podpořila tento týden opět i primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK). „Město jednoznačně toto podporuje,“ řekla zároveň i krajská zastupitelka Springerová.