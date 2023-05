Zoo Dvůr Králové připomene 40. výročí galerie Zdeňka Buriana akcí Cesta do pravěku

Na akci Cesta do pravěku se zájemci dozvědí zajímavosti o Burianově díle, životě i odkazu. Seznámí se také s tím, jak vidí dinosaury současná věda. Přednášky bude mít autor několika knih o Zdeňku Burianovi Rostislav Walica. Kurátor oddělení paleontologie Národního muzea Boris Ekrt bude mít přednášku na téma Co a jak by Burian maloval dnes? Program Cesta do pravěku bude součástí běžného vstupného do zoo.