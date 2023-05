Opavu a Krnov navštíví tři princezny a dva princové z Lichtenštejna

Původně měli do Opavy přijet princezna Nora a princ Alfréd z Lichtenštejna. Nakonec bude delegace početnější. „Do Opavy přijedou také princ Wolfgang, princezna Gabriella a princezna Maria-Pia Kothbauer. Poslední jmenovaná jako jediná z hostů v Opavě už byla, a to jako velvyslankyně Lichtenštejnska pro Českou republiku a Rakousko. Pro ostatní to bude premiéra,“ uvedl Konečný. Kníže Jan Adam II., který Opavu navštívil v letech 2015 a 2017, letos nepřijede.