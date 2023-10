V Hradci Králové začíná festival Jazz Goes to Town, nabídne desítky hudebníků

Ve stotisícovém Hradci Králové dnes začíná mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town / Jazz jde městem. Do 14. října nabídne na sedmi místech více než 70 hudebníků ve 14 domácích i zahraničních kapelách.