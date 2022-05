V Královéhradeckém kraji dnes začíná sezona cyklobusů. Potrvá do října

Nejvíce lidí využívá cyklobusy v Krkonoších, kde síť sedmi linek propojuje nejvyšší české hory ze západu na východ a z jihu na sever. Novinkou letošní sezony krkonošských cyklobusů bude přímý spoj z Hradce Králové do Trutnova a dál do Pece pod Sněžkou a do Horní Malé Úpy. Naopak žádný cyklobus letos nebude zajíždět do Žacléře, a to kvůli uzavírce na opravované silnici mezi Trutnovem a Prkenným Dolem.