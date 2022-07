Bývalá škola v Lomnici nad Popelkou začala po přestavbě sloužit pro lidi s autismem

Plně funkční by měl být domov se zvláštním režimem nazvaný RváčOff do konce letošního roku, informovali starosta města Josef Šimek a vedoucí domova Martin Kracík.

Domov je určený pro celoroční pobyt mladých lidí ve věku od 15 do 30 let s poruchou autistického spektra, v Libereckém kraji je jediný svého druhu. Je v něm osm samostatných pokojů s vlastním sociálním zařízením ve třech domácnostech. Pobyt v domově by se měl blížit běžnému rodinnému životu, bydlet tam bude maximálně osm klientů. „Již v tuto chvíli počítáme s tím, že klienti ve Rváčově budou žít dlouhodobě. Z velké míry půjde o mladé lidi s poruchou autistického spektra, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nemohou bydlet doma. Péče o ně je natolik náročná, že ji dosavadní pečující již nezvládají, a to například z důvodu věku či dlouhodobého psychického a fyzického vyčerpání,“ uvedl již dříve náměstek libereckého hejtmana pro sociální věci Petr Tulpa (Starostové pro Liberecký kraj).

Jde o společný projekt kraje, Lomnice a Charity Jičín. Přes deset let nevyužívaná budova patří městu, které zajistilo její rekonstrukci. Na přestavbu získala radnice evropskou dotaci, která by měla pokrýt 85 procent nákladů. Liberecký kraj bude platit provozní náklady a o klienty se budou starat pracovníci charity. Jedním z cílů je zapojit do provozu domova i místní obyvatele formou různých dobrovolnických aktivit.